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Бригады КВБО поддерживают чистоту в Салтовском и Киевском районах Харькова

Общество 17:57   19.10.2023
Оксана Якушко
Бригады КВБО поддерживают чистоту в Салтовском и Киевском районах Харькова

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» за последние три месяца вывезло около 9 тыс. куб. м мусора с проспектов Тракторостроителей и Юбилейного, улиц Дружбы Народов, Героев Труда и Гвардейцев-Широнинцев Харькова.

Как сообщили на предприятии, несмотря на интенсивные обстрелы Салтовского и Киевского районов, вывоз бытовых отходов с этих улиц был возобновлен в марте 2022 года.

На днях на этом маршруте работала бригада мусоровоза в составе водителя Руслана Кашена и грузчика Геннадия Резчикова. Они преимущественно обслуживают Северную Салтовку и хорошо знают особенности своих маршрутов.

«Жилмассив плотно застроен многоэтажками, во дворах которых довольно узкие дороги с большим количеством неправильно припаркованных автомобилей горожан. Это усложняет проезд крупногабаритного спецтранспорта, особенно на поворотах дорог, например, на улицах Гвардейцев-Широнинцев, 65, Героев Труда (участок между домами 52-58) и на улице Валентиновской», — сообщили на предприятии.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 17:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» за последние три месяца вывезло около 9 тыс. куб. м мусора с проспектов Тракторостроителей и Юбилейного, улиц Дружбы Народов, Героев Труда и Гвардейцев-Широнинцев Харькова.".