Харьковчане могут забрать свои машины, брошенные в начале войны

Харьковчане, которые вынужденно оставили свои автомобили в начале войны на дорогах города, могут забрать их со специальных площадок.

Об этом сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.

«В первые дни войны многие автомобили были брошены и пострадали от обстрелов. Была острая необходимость убрать их с дорог, чтобы обеспечить проезд спасателям и машинам скорой помощи, перевозившим раненых. Поэтому выделили несколько площадок, чтобы брошенные автомобили туда свезти. Практически все они там и находятся. Где-то еще есть брошенные машины в спальных районах, поэтому принимаются решения исполкома по их принудительному вывозу», — отметил Дмитрий Липовой.

Чтобы забрать свою машину, необходимо обратиться в Департамент по инспекционной работе.

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