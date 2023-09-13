Харьковчане могут забрать свои машины, брошенные в начале войны
Харьковчане, которые вынужденно оставили свои автомобили в начале войны на дорогах города, могут забрать их со специальных площадок.
Об этом сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.
«В первые дни войны многие автомобили были брошены и пострадали от обстрелов. Была острая необходимость убрать их с дорог, чтобы обеспечить проезд спасателям и машинам скорой помощи, перевозившим раненых. Поэтому выделили несколько площадок, чтобы брошенные автомобили туда свезти. Практически все они там и находятся. Где-то еще есть брошенные машины в спальных районах, поэтому принимаются решения исполкома по их принудительному вывозу», — отметил Дмитрий Липовой.
Чтобы забрать свою машину, необходимо обратиться в Департамент по инспекционной работе.
Читайте также: 47 пьяных водителей остановили на Харьковщине за выходные
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковчане могут забрать свои машины, брошенные в начале войны»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 16:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане, которые вынужденно оставили свои автомобили в начале войны на дорогах города, могут забрать их со специальных площадок.".