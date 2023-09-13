Харків’яни можуть забрати свої машини, покинуті на початку війни

Харків’яни, які вимушено залишили свої автомобілі на початку війни на дорогах міста, можуть забрати їх із спеціальних майданчиків.

Про це повідомив директор Департаменту будівництва та дорожнього господарства Дмитро Липовий.

«У перші дні війни багато автівок були покинуті і постраждали від обстрілів. Була гостра потреба прибрати їх з доріг, щоб забезпечити проїзд рятувальникам і машинам швидкої допомоги, які перевозили поранених. Тому виділили кілька майданчиків, щоб покинуті автомобілі туди звезти. Майже всі вони там і знаходяться. Десь ще є покинуті машини у спальних районах, тому ухвалюються рішення виконкому щодо їх примусового вивезення», – зазначив Дмитро Липовий.

Щоб забрати свою машину, необхідно звернутися до Департаменту з інспекційної роботи.