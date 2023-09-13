В обход санкций. РФ производит ракет больше, чем до начала вторжения – NYT

По словам официальных лиц США, Европы и Украины, рф удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенный Западом. В настоящее время производство ракет в рф превышает довоенный уровень, что делает Украину особенно уязвимой предстоящей зимой и осенью, пишет The New York Times.

В результате санкций, по оценкам американских чиновников, рф резко замедлила производство ракет и другого оружия с начала войны в феврале 2022 года по меньшей мере на 6 месяцев. Но в конце 2022 года военно-промышленное производство рф снова начало набирать обороты, признают американские чиновники.

РФ взорвала американский экспортный контроль, используя свою разведку и министерство обороны. РФ управляет незаконными сетями людей, контрабандой провозящих ключевые компоненты, экспортируя их в другие страны, откуда их легче доставить в РФ. Менее чем через год после начала войны рф возобновила торговлю критически важными компонентами, направив их через такие страны, как Армения и Турция. Американские и европейские регуляторы пытались сотрудничать, чтобы ограничить экспорт чипов в рф, но им трудно остановить поток через страны, связанные с Москвой.

Сегодня российские чиновники перестроили свою экономику в оборонное производство. Благодаря доходам от высоких цен на энергоносители, российские службы безопасности и министерство обороны контрабандой провозили микроэлектронику и другие западные материалы, необходимые для крылатых ракет и другого высокоточного управляемого оружия. В результате военное производство не только возобновилось, но и резко возросло.

Перед войной высокопоставленный западный оборонный чиновник сказал, что рф могла производить 100 танков в год; сейчас они производят 200.

Западные официальные лица также считают, что рф собирается производить 2 миллиона артиллерийских снарядов в год — это вдвое больше, чем западные разведывательные службы оценивали, что рф может изготовить до войны.

В результате рф сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа вместе. Кусти Сальм, высокопоставленный чиновник министерства обороны Эстонии, подсчитал, что нынешнее производство боеприпасов в рф в 7 раз превышает производство Запада.

Издержки производства в рф также гораздо ниже, чем на Западе, отчасти из-за того, что Москва жертвует безопасностью и качеством в своих усилиях создавать оружие дешевле, сказал Салм. К примеру, западной стране изготовление 155-миллиметрового артиллерийского снаряда стоит от 5000 до 6000 долларов, тогда как производство 152-миллиметрового артиллерийского снаряда в рф обойдется примерно в 600 долларов, сказал он.

Возрождение российского военного производства вызывает особую обеспокоенность, поскольку Москва использовала артиллерию, чтобы обстреливать украинских солдат на передовой, а свои ракеты – для атак на электросети и другую критическую инфраструктуру, а также терроризировать гражданское население в городах. Чиновники опасаются, что увеличение запасов ракет может означать темную и холодную зиму для граждан Украины.

Между тем, Пентагон работает над поиском способов помочь украинцам лучше сбивать ракеты и беспилотники, выпущенные рф по гражданским объектам в Киеве и военным объектам по всей стране. Пентагон предоставил системы противовоздушной обороны Patriot и уговорил союзников предоставить боеприпасы противовоздушной обороны С-300, оба из которых оказались эффективными. Он также предоставил другие средства противовоздушной обороны, такие как система Avenger и система ПВО Hawk.

Но Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы охватить всю страну, и должна выбирать защищаемые объекты. Ужесточение ракетных обстрелов может сломать противовоздушную оборону страны, говорят украинские чиновники.

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