В обхід санкцій. РФ виробляє ракет більше, ніж до початку вторгнення – NYT

За словами офіційних осіб США, Європи та України, рф вдалося подолати санкції й експортний контроль, запроваджений Заходом. Наразі виробництво ракет у рф перевищує довоєнний рівень, що робить Україну особливо вразливою восені та взимку, пише The New York Times.

В результаті санкцій, за оцінками американських чиновників, рф різко сповільнила виробництво ракет та іншої зброї від початку війни в лютому 2022 року щонайменше на 6 місяців. Але наприкінці 2022 року військово-промислове виробництво рф знову почало набирати обертів, визнають американські чиновники.

РФ підірвала американський експортний контроль, використовуючи свою розвідку і міністерство оборони. РФ керує незаконними мережами людей, які контрабандою провозять ключові компоненти, експортуючи їх в інші країни, звідки їх легше доставити до рф. Менш ніж за рік після початку війни рф відновила торгівлю критично важливими компонентами, спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія та Туреччина . Американські та європейські регулятори намагалися співпрацювати, щоб обмежити експорт чіпів до рф, але їм було важко зупинити потік через країни, пов’язані з Москвою.

Сьогодні російські чиновники перебудували свою економіку на оборонне виробництво. Завдяки доходам від високих цін на енергоносії російські служби безпеки та міністерство оборони мали змогу контрабандою провозити мікроелектроніку та інші західні матеріали, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної керованої зброї. У результаті військове виробництво не тільки відновилося, але й різко зросло.

Перед війною високопоставлений західний оборонний чиновник сказав, що рф могла виготовляти 100 танків на рік; зараз вони виробляють 200.

Західні офіційні особи також вважають, що рф збирається виробляти два мільйони артилерійських снарядів на рік — це вдвічі більше, ніж західні розвідувальні служби оцінювали, що рф може виготовити до війни.

В результаті цього поштовху рф зараз виробляє більше боєприпасів, ніж США та Європа. Загалом Кусті Сальм, високопоставлений чиновник міністерства оборони Естонії, підрахував, що нинішнє виробництво боєприпасів у рф в 7 разів перевищує виробництво Заходу.

Витрати виробництва в Росії також набагато нижчі, ніж на Заході, частково через те, що Москва жертвує безпекою та якістю у своїх зусиллях створювати зброю дешевше, сказав пан Салм. Наприклад, західній країні виготовлення 155-міліметрового артилерійського снаряду коштує від 5000 до 6000 доларів, тоді як виробництво 152-міліметрового артилерійського снаряду в рф коштує приблизно 600 доларів, сказав він.

Відродження російського військового виробництва викликає особливе занепокоєння, оскільки Москва використовувала артилерію, щоб обстрілювати українських солдатів на передовій, а свої ракети – для атак на електромережі та іншу критичну інфраструктуру, а також тероризувати цивільне населення в містах. Чиновники побоюються, що збільшення запасів ракет може означати особливо темну та холодну зиму для громадян України.

Тим часом Пентагон працює над пошуком способів допомогти українцям краще збивати ракети та безпілотники, випущені рф по цивільних об’єктах у Києві та військових об’єктах по всій країні. Пентагон надав системи протиповітряної оборони Patriot і умовив союзників надати боєприпаси протиповітряної оборони С-300, обидва з яких виявилися ефективними. Він також надав інші засоби протиповітряної оборони, такі як система Avenger і система ППО Hawk.

Але Україні не вистачає систем протиповітряної оборони, щоб охопити всю країну, і мусить обирати об’єкти, які захищає. Посилення ракетного обстрілу може подолати протиповітряну оборону країни, кажуть українські чиновники.

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