Глава ПЦУ Епифаний в Харькове провел молебен за победу (фото)
Харьков 15 сентября посетил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Об этом сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.
В Харькове глава ПЦУ совершил молебен за победу Украины над агрессором в храме Иоанна Богослова
«В храме, который получил повреждения от российских обстрелов, блаженнейшему митрополиту Епифанию сослужили митрополит Симферопольский и Крымский Климент, архиепископ Днепровский и Сичеславский Симеон, архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан, настоятель храма протоиерей Виктор Маринчак», — сообщила пресс-служба ПЦУ.
На службе присутствовали защитники Украины и руководство ХОВА.
«Этот храм получил повреждения от российских обстрелов, но он остается крепкой духовной крепостью для нашей общины, наших священнослужителей, капелланов, духовенства. Мы совершили молебен, прося у Господа скорейшей победы Украины в этой кровавой войне, которую против нас развязал жестокий сосед. Борьба продолжается, но верим, что она непременно завершится нашей победой, потому что мы на весь мир показали, что несокрушимые и будем бороться до конца за нашу свободу, за то, чтобы иметь свое единое независимое украинское государство», – сказал глава ПЦУ.
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Он также отметил воинов и представителей украинской власти высокими церковными наградами.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 18:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков 15 сентября посетил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Об этом сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ".