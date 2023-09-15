Глава ПЦУ Епіфаній у Харкові провів молебень за перемогу (фото)

Харків 15 вересня відвідав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Про це повідомила пресслужба Київської митрополії ПЦУ.

У Харкові очільник ПЦУ звершив молебень за перемогу України над агресором у храмі Іоанна Богослова.

“У храмі, який зазнав пошкоджень від російських обстрілів, блаженнійшому митрополиту Епіфанію співслужили митрополит Сімферопольський і Кримський Климент, архієпископ Дніпровський і Січеславський Симеон, архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан, настоятель храму протоієрей Віктор Маринчак та місцеве духовенство”, – повідомила пресслужба ПЦУ.

На службі були присутні захисники України та керівництво ХОВА.

“Цей храм зазнав пошкоджень від російських обстрілів, але він залишається міцною духовною фортецею для нашої громади, наших священнослужителів, капеланів, духовенства. Ми звершили молебень, просячи у Господа якнайшвидшої перемоги України в цій кривавій війні, яку проти нас розв’язав жорстокий сусід. Боротьба триває, але віримо, що вона неодмінно завершиться нашою перемогою, бо ми на весь світ засвідчили, що незламні та будемо боротися до кінця за нашу свободу, за те, щоб мати свою єдину незалежну Українську державу“, – сказав очільник ПЦУ.

Він також відзначив воїнів та представників української влади високими церковними нагородами.