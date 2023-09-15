На Салтовке средь бела дня мужчина сорвал с пожилой женщины золотую цепочку

На 77-летнюю женщину днем на одной из улиц в Салтовском районе Харькова напал мужчина.

Мужчина подбежал к женщине сзади и сорвал золотое украшение. С места происшествия нарушитель убежал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 33-летний харьковчанин, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. У него полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.

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