На Салтовке средь бела дня мужчина сорвал с пожилой женщины золотую цепочку
На 77-летнюю женщину днем на одной из улиц в Салтовском районе Харькова напал мужчина.
Мужчина подбежал к женщине сзади и сорвал золотое украшение. С места происшествия нарушитель убежал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 33-летний харьковчанин, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. У него полицейские изъяли вещественные доказательства.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 16:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 77-летнюю женщину днем на одной из улиц в Салтовском районе Харькова напал мужчина.".