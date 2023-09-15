На Салтівці серед білого дня чоловік зірвав з літньої жінки золотий ланцюжок
Фото: ГУНП в Харківській області
На 77-річну жінку вдень на одній з вулиць у Салтівському районі Харкова напав чоловік.
Чоловік підбіг до жінки ззаду та зірвав золоту прикрасу. З місця події порушник втік, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці знайшли підозрюваного. Ним виявився 33-річний харків’янин, який вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. У нього поліцейські вилучили речові докази.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 16:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 77-річну жінку вдень на одній з вулиць у Салтівському районі Харкова напав чоловік.".