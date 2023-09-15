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На Салтівці серед білого дня чоловік зірвав з літньої жінки золотий ланцюжок

Суспільство 16:59   15.09.2023
Вікторія Яковенко
На Салтівці серед білого дня чоловік зірвав з літньої жінки золотий ланцюжок Фото: ГУНП в Харківській області

На 77-річну жінку вдень на одній з вулиць у Салтівському районі Харкова напав чоловік.

Чоловік підбіг до жінки ззаду та зірвав золоту прикрасу. З місця події порушник втік, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці знайшли підозрюваного. Ним виявився 33-річний харків’янин, який вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. У нього поліцейські вилучили речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 16:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 77-річну жінку вдень на одній з вулиць у Салтівському районі Харкова напав чоловік.".