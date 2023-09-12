У Харкові посеред вулиці побили та пограбували іноземця

На 52-річного мешканця Уганди у Харкові напав чоловік на вулиці 23 серпня.

“На вулиці 23 Серпня зловмисник підійшов до чоловіка, вдарив в обличчя, відібрав сумку з особистими речами, гроші та втік з місця події. Подія сталася вночі 8 вересня“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Побитий іноземець звернувся за допомогою до Харківського РУП №3. Поліціянти швидко знайшли підозрюваного.

“Ним виявився 35-річний раніше судимий за майнові злочини мешканець району. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка вилучили мобільний телефон потерпілого”, – повідомили в ГУНП.

За грабіж серед білого дня підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами. Поки що його відправили на 60 діб до СІЗО.