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У Харкові посеред вулиці побили та пограбували іноземця

Події 11:52   12.09.2023
Оксана Горун
У Харкові посеред вулиці побили та пограбували іноземця

На 52-річного мешканця Уганди у Харкові напав чоловік на вулиці 23 серпня.

На вулиці 23 Серпня зловмисник підійшов до чоловіка, вдарив в обличчя, відібрав сумку з особистими речами, гроші та втік з місця події. Подія сталася вночі 8 вересня“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Побитий іноземець звернувся за допомогою до Харківського РУП №3. Поліціянти швидко знайшли підозрюваного.

“Ним виявився 35-річний раніше судимий за майнові злочини мешканець району. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка вилучили мобільний телефон потерпілого”, – повідомили в ГУНП.

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За грабіж серед білого дня підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами. Поки що його відправили на 60 діб до СІЗО.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 11:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 52-річного мешканця Уганди у Харкові напав чоловік на вулиці 23 серпня".