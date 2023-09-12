В Харькове посреди улицы избили и ограбили иностранца

На 52-летнего жителя Уганды в Харькове напал мужчина на улице 23 Августа.

«На улице 23 Августа злоумышленник подошел к мужчине, ударил в лицо, отобрал сумку с личными вещами, деньги и скрылся с места происшествия. Событие произошло ночью 8 сентября», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Избитый иностранец обратился за помощью в Харьковское РУП №3. Полицейские быстро нашли подозреваемого.

«Им оказался 35-летний ранее судимый за имущественные преступления житель района. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У мужчины изъяли мобильный телефон потерпевшего», — сообщили в ГУНП.

За грабеж средь бела дня подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой. Пока же его отправили на 60 суток в СИЗО.