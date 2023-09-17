В Харькове мужчина погиб во время пожара – ГСЧС

В течение суток с 16 по 17 сентября 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 25 раз выезжали на вызовы, из них 15 – на ликвидацию пожаров.

За сутки зафиксировано 5 пожаров, вызванных вражескими обстрелами: 3 пожара в Холодногорском районе Харькова, 1 пожар в Купянском районе, в селе Хатное — горела трава на площади 1 га и в Богодуховском районе, село Ивашки — горела хозяйственная постройка на площади 40 м².

Ночью вспыхнул пожар в Харькове, в доме на ул. Гимназическая Набережная, 26. В квартире жилого многоэтажного дома горели домашние вещи в комнате на площади 15 м². Во время тушения огня спасатели обнаружили тело владельца квартиры. В 03.02 пожар локализовали, в 04.35 ликвидировали. Причину пожара устанавливают. ГСЧС привлекла 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 84 единицы взрывоопасных предметов.