На Купянщине спасатели сегодня тушили пожары под постоянными обстрелами (фото)

Два пожара произошло в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области 13 сентября в результате российских обстрелов. По предварительным данным, пострадавших нет.

На тушение первого возгорания чрезвычайники выехали около 16:30 — в частном доме загорелись домашние вещи и мебель на площади 70 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Через полчаса стало известно о другом пожаре на окраине села. Там загорелась сухая трава на площади 1000 квадратных метров.

«Часть сил и средств пришлось перебросить на его тушение. Спасатели работали под постоянным вражеским огнем. Последний очаг горения им удалось ликвидировать в 17:40», — сообщили в ГСЧС.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области