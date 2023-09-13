На Купянщине спасатели сегодня тушили пожары под постоянными обстрелами (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Два пожара произошло в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области 13 сентября в результате российских обстрелов. По предварительным данным, пострадавших нет.
На тушение первого возгорания чрезвычайники выехали около 16:30 — в частном доме загорелись домашние вещи и мебель на площади 70 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Через полчаса стало известно о другом пожаре на окраине села. Там загорелась сухая трава на площади 1000 квадратных метров.
«Часть сил и средств пришлось перебросить на его тушение. Спасатели работали под постоянным вражеским огнем. Последний очаг горения им удалось ликвидировать в 17:40», — сообщили в ГСЧС.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 21:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара произошло в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области 13 сентября в результате российских обстрелов. По предварительным данным, пострадавших нет.".