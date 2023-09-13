На Куп’янщині ДСНСники сьогодні гасили пожежі під постійними обстрілами (фото)

Дві пожежі сталися у селі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області 13 вересня внаслідок російських обстрілів. За попередніми даними, постраждалих немає.

На гасіння першого загоряння надзвичайники виїхали близько 16:30 – у приватному будинку зайнялися домашні речі та меблі на площі 70 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За пів години стало відомо про другу пожежу на околиці села. Там спалахнула суха трава на площі 1000 квадратних метрів.

“Частину сил та засобів довелось перекинути на її гасіння. Рятувальники працювали під постійним ворожим вогнем. Останній осередок горіння їм вдалось ліквідувати о 17:40”, – повідомили у ДСНС.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області