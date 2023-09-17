У Харкові чоловік загинув під час пожежі – ДСНС
Протягом доби з 16 по 17 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 25 разів виїжджали на виклики, з них 15 – на ліквідацію пожеж.
Протягом доби було 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами: 3 пожежі в Холодногірському районі Харкова, 1 пожежа в Куп’янському районі, у селы Хатнє – горіла трава на площі 1 га та в Богодухівському районі, в селы Івашки – горіла господарча споруда на площі 40 м².
Вночі спалахнула пожежа у Харкові, у будинку на вул. Гімназійна Набережна, 26. У квартирі житлового багатоповерхового будинку горіли домашні речі у кімнаті на площі 15 м². Під час гасіння вогня рятувальники знайшли тіло власника квартири. О 03:02 пожежу локалізували, о 04:35 ліквідували. Причину пожежі встановлюють. ДСНС залучила 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 08:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби з 16 по 17 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 25 разів виїжджали на виклики, з них 15 – на ліквідацію пожеж. ".