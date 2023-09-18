Авиация РФ била по Харьковщине: Генштаб ВСУ назвал три населенных пункта
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Берестовое, Копанки и Шийковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам на Слобожанском направлении подверглись Одноробовка, Стрелечья, Волчанск, Озерное и Строевка, а на Купянском — Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 18:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Берестовое, Копанки и Шийковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".