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Авиация РФ била по Харьковщине: Генштаб ВСУ назвал три населенных пункта

Происшествия 18:47   18.09.2023
Елена Нагорная
Авиация РФ била по Харьковщине: Генштаб ВСУ назвал три населенных пункта

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Берестовое, Копанки и Шийковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам на Слобожанском направлении подверглись Одноробовка, Стрелечья, Волчанск, Озерное и Строевка, а на Купянском — Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка.

Читайте также: Ночной ракетный удар и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 18:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Берестовое, Копанки и Шийковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".