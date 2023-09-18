Авиация РФ била по Харьковщине: Генштаб ВСУ назвал три населенных пункта

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Берестовое, Копанки и Шийковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам на Слобожанском направлении подверглись Одноробовка, Стрелечья, Волчанск, Озерное и Строевка, а на Купянском — Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка.