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Ночной ракетный удар и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба

Происшествия 07:12   18.09.2023
Оксана Горун
Ночной ракетный удар и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба — данные о возобновившихся ночных ракетных атаках по территории Украины. Харьковская область провела сутки без авиаударов, но с обстрелами из артиллерии.

«С начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесщины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки армия РФ нанесли по территории Украины удар крылатыми ракетами и ударными БПЛА. ПВО сбила шесть ракет и шесть «шахедов».

В Харьковской области ночь прошла с тревогами. Они звучали с 00:11 до 00:26 и во время ракетной атаки РФ — с 03:51 по 06:01. Воздушные силы ВСУ информировали о пролете крылатых ракет по территории региона.

Информации о «прилетах» не было.

В то же время Харьковщину «традиционно» обстреливали из артиллерии.

«Под артиллерийским огнем оказались около 80 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — сообщили в Генштабе.

На фронте за минувшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, три склада боеприпасов и станция РЭБ противника», — перечислили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 07:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — данные о возобновившихся ночных ракетных атаках по территории Украины. Харьковская область провела сутки без авиаударов, но с обстрелами из артиллерии".