Ночной ракетный удар и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба

В утренней сводке Генштаба — данные о возобновившихся ночных ракетных атаках по территории Украины. Харьковская область провела сутки без авиаударов, но с обстрелами из артиллерии.

«С начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесщины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки армия РФ нанесли по территории Украины удар крылатыми ракетами и ударными БПЛА. ПВО сбила шесть ракет и шесть «шахедов».

В Харьковской области ночь прошла с тревогами. Они звучали с 00:11 до 00:26 и во время ракетной атаки РФ — с 03:51 по 06:01. Воздушные силы ВСУ информировали о пролете крылатых ракет по территории региона.

Информации о «прилетах» не было.

В то же время Харьковщину «традиционно» обстреливали из артиллерии.

«Под артиллерийским огнем оказались около 80 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — сообщили в Генштабе.

На фронте за минувшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, три склада боеприпасов и станция РЭБ противника», — перечислили в ГШ.