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Нічний ракетний удар та обстріли Харківщини: інформація Генштабу

Події 07:12   18.09.2023
Оксана Горун
Нічний ракетний удар та обстріли Харківщини: інформація Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу – дані про нічні ракетні атаки, що відновилися, по території України. Харківська область провела добу без авіаударів, але з обстрілами з артилерії.

“З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет і ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Минулої доби армія РФ завдала по території України удару крилатими ракетами й ударними БПЛА. ППО збила шість ракет і шість “шахедів”.

На Харківщині ніч минула з тривогами. Вони звучали з 00:11 до 00:26 та під час ракетної атаки РФ – з 03:51 до 06:01. Повітряні сили ЗСУ інформували про проліт крилатих ракет територією регіону.

Інформації про “прильоти” не було.

Натомість Харківщину “традиційно” обстрілювали з артилерії.

“Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей”, – повідомили в Генштабі.

На фронті минулої доби сталося понад 35 бойових зіткнень.

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“Протягом доби авіація Сил оборони завдала дев’яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражені два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетні комплекси, 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів та станція РЕБ противника”, – перерахували в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 07:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу – дані про нічні ракетні атаки, що відновилися, по території України. Харківська область провела добу без авіаударів, але з обстрілами з артилерії".