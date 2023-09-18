Авіація РФ била по Харківщині: Генштаб ЗСУ назвав три населені пункти
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів поблизу населених пунктів Берестове, Копанки та Шийківка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів на Слобожанському напрямку зазнали Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне та Строївка, а на Куп’янському – Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 18:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів поблизу населених пунктів Берестове, Копанки та Шийківка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".