Авіація РФ била по Харківщині: Генштаб ЗСУ назвав три населені пункти

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів поблизу населених пунктів Берестове, Копанки та Шийківка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів на Слобожанському напрямку зазнали Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне та Строївка, а на Куп’янському – Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка.