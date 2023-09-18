Авто экстренной помощи передали в Харькове защитникам из 3-й ОШБр (фото)
Фото: ХОВА
Волонтеры благотворительного фонда «Открытые глаза» компании SoftServe Ukraine передали автомобиль экстренной помощи бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады.
Renault Traffic прошел техническое обслуживание и готов к выполнению боевых задач, пишет пресс-служба Харьковской ОВА со ссылкой на благотворителей.
«Эта машина сразу отправится в распоряжение бригады и будет помогать спасать жизни украинских защитников», — прокомментировал замначальника ХОВА Евгений Иванов.
Фото: ХОВА
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 21:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры благотворительного фонда «Открытые глаза» компании SoftServe Ukraine передали автомобиль экстренной помощи бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады.".