Авто экстренной помощи передали в Харькове защитникам из 3-й ОШБр (фото)

Волонтеры благотворительного фонда «Открытые глаза» компании SoftServe Ukraine передали автомобиль экстренной помощи бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады.

Renault Traffic прошел техническое обслуживание и готов к выполнению боевых задач, пишет пресс-служба Харьковской ОВА со ссылкой на благотворителей.

«Эта машина сразу отправится в распоряжение бригады и будет помогать спасать жизни украинских защитников», — прокомментировал замначальника ХОВА Евгений Иванов.



Фото: ХОВА

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