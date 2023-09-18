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Авто экстренной помощи передали в Харькове защитникам из 3-й ОШБр (фото)

Общество 21:47   18.09.2023
Елена Нагорная
Авто экстренной помощи передали в Харькове защитникам из 3-й ОШБр (фото) Фото: ХОВА

Волонтеры благотворительного фонда «Открытые глаза» компании SoftServe Ukraine передали автомобиль экстренной помощи бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады.

Renault Traffic прошел техническое обслуживание и готов к выполнению боевых задач, пишет пресс-служба Харьковской ОВА со ссылкой на благотворителей.

«Эта машина сразу отправится в распоряжение бригады и будет помогать спасать жизни украинских защитников», — прокомментировал замначальника ХОВА Евгений Иванов.


Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 21:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры благотворительного фонда «Открытые глаза» компании SoftServe Ukraine передали автомобиль экстренной помощи бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады.".