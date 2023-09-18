Авто екстреної допомоги передали в Харкові захисникам із 3-ї ОШБр (фото)
Волонтери благодійного фонду “Відкриті очі” компанії SoftServe Ukraine передали автомобіль екстреної допомоги бійцям 3-ї окремої штурмової бригади.
Renault Traffic пройшов технічне обслуговування та готовий до виконання бойових завдань, пише пресслужба Харківської ОВА з посиланням на благодійників.
“Ця автівка відразу відправиться в розпорядження бригади й допомагатиме рятувати життя українських захисників”, – прокоментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Фото: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 21:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтери благодійного фонду “Відкриті очі” компанії SoftServe Ukraine передали автомобіль екстреної допомоги бійцям 3-ї окремої штурмової бригади.".