Авто екстреної допомоги передали в Харкові захисникам із 3-ї ОШБр (фото)

Волонтери благодійного фонду “Відкриті очі” компанії SoftServe Ukraine передали автомобіль екстреної допомоги бійцям 3-ї окремої штурмової бригади.

Renault Traffic пройшов технічне обслуговування та готовий до виконання бойових завдань, пише пресслужба Харківської ОВА з посиланням на благодійників.

“Ця автівка відразу відправиться в розпорядження бригади й допомагатиме рятувати життя українських захисників”, – прокоментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов.



Фото: ХОВА