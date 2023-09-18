Харьковчане могут получить до 500 тысяч гривен на ремонт жилья
В Украине увеличили максимальную сумму помощи на ремонт поврежденного жилья в рамках программы «єВідновлення», рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, с 15 сентября сумма максимальной денежной поддержки на проведение ремонтных работ в многоэтажках выросла до 350 тысяч гривен, а для владельцев частных домов – до 500 тысяч гривен.
В зависимости от рассчитанной в чек-листе суммы компенсации ремонтные работы, необходимые для восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества, делятся на ремонт категории А – рассчитанная сумма компенсации не превышает 200 тысяч гривен,
ремонт категории Б – рассчитанная сумма компенсации составляет:
— от 200 тысяч гривен до 350 тысяч гривен – для квартир (жилых помещений) в многоквартирном доме (в случае, когда места общего пользования не повреждены),
— от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен – для одноквартирных домов, в частности, обособленных жилых домов усадебного типа, сблокированных домов с отдельными квартирами, имеющими собственный вход с улицы, коттеджей и одноквартирных домов повышенной комфортности, домов усадебного типа, дачных и садовых.
Напомним, что каждый харьковчанин может получить государственную выплату на ремонт своего жилья, поврежденного из-за боевых действий. Сообщить о поврежденном имуществе можно в приложении «Дія», а с помощью чат-бота «Харьков – твой дом» – проверить состояние рассмотрения заявки.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине увеличили максимальную сумму помощи на ремонт поврежденного жилья в рамках программы «єВідновлення», рассказали в Харьковском горсовете.".