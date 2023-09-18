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Харків’яни можуть отримати до 500 тисяч гривень на ремонт житла

Суспільство 15:56   18.09.2023
Вікторія Яковенко
Харків’яни можуть отримати до 500 тисяч гривень на ремонт житла Фото: Харківська міськрада

В Україні збільшили максимальну суму допомоги на ремонт пошкодженого житла в межах програми «єВідновлення», розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, з 15 вересня сума максимальної грошової підтримки на проведення ремонтних робіт у багатоповерхівках зросла до 350 тисяч гривень, а для власників приватних будинків – до 500 тисяч гривень.

Залежно від розрахованої в чек-листі суми компенсації, ремонтні роботи, необхідні для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна, діляться на:

ремонт категорії А – розрахована сума компенсації не перевищує 200 тисяч гривень,

ремонт категорії Б – розрахована сума компенсації складає:

– від 200 тисяч гривень до 350 тисяч гривень – для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку (у випадку, коли місця загального користування не пошкоджені),

– від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень – для одноквартирних будинків, зокрема, відокремлених житлових будинків садибного типу, зблокованих будинків з окремими квартирами, які мають власний вхід з вулиці, котеджів та одноквартирних будинків підвищеної комфортності, будинків садибного типу, дачних та садових.

Нагадаємо, що кожен харків’янин може отримати державну виплату на ремонт свого житла, пошкодженого через бойові дії. Повідомити про пошкоджене майно можна в застосунку «Дія», а за допомогою чат-боту «Харків – твій дім» – перевірити стан розгляду заявки.

Читайте також: Харків лідирує за кількістю виплат за програмою «єВідновлення»

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні збільшили максимальну суму допомоги на ремонт пошкодженого житла в межах програми «єВідновлення», розповіли в Харківській міськраді.".