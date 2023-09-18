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Харьковские нацгвардейцы уничтожили вражеских минометчиков (видео)

Происшествия 10:06   18.09.2023
Оксана Горун
Харьковские нацгвардейцы уничтожили вражеских минометчиков (видео) Фото: скриншот

Нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», дислоцирующейся в Харькове, успешно воюют на Запорожском направлении.

«На запорожском направлении уничтожен минометный расчет оккупантов. Аэроразведчики 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» выявили позицию вражеского миномета и скорректировали огонь артиллерии 44-й отдельной артиллерийской бригады. Точным выстрелом был поражен миномет с последующим разрывом боекомплекта», — сообщили о работе побратимов в пресс-службе Восточного ОТО Нацгвардии Украины.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 10:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», дислоцирующейся в Харькове, успешно воюют на Запорожском направлении".