Харьковские нацгвардейцы уничтожили вражеских минометчиков (видео)

Нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», дислоцирующейся в Харькове, успешно воюют на Запорожском направлении.

«На запорожском направлении уничтожен минометный расчет оккупантов. Аэроразведчики 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» выявили позицию вражеского миномета и скорректировали огонь артиллерии 44-й отдельной артиллерийской бригады. Точным выстрелом был поражен миномет с последующим разрывом боекомплекта», — сообщили о работе побратимов в пресс-службе Восточного ОТО Нацгвардии Украины.