Харьковские нацгвардейцы уничтожили вражеских минометчиков (видео)
Фото: скриншот
Нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», дислоцирующейся в Харькове, успешно воюют на Запорожском направлении.
«На запорожском направлении уничтожен минометный расчет оккупантов. Аэроразведчики 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» выявили позицию вражеского миномета и скорректировали огонь артиллерии 44-й отдельной артиллерийской бригады. Точным выстрелом был поражен миномет с последующим разрывом боекомплекта», — сообщили о работе побратимов в пресс-службе Восточного ОТО Нацгвардии Украины.
Читайте также: Пять российских пушек за день уничтожила харьковская 92 ОШБр (видео)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковские нацгвардейцы уничтожили вражеских минометчиков (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», дислоцирующейся в Харькове, успешно воюют на Запорожском направлении".