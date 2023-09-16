Пять российских пушек за день уничтожила харьковская 92 ОШБр (видео)

О массовой «демилитаризации» российских пушек Д-20 сообщил командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.

«За вчера (14 сентября — Ред.) на Бахмутском направлении роте ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко удалось поразить пять орудий Д-20 с помощью FPV-дронов. Д-20 – это прицепное орудие, которое противник оперативно устанавливает на огневой позиции и обстреливает наш передний край», — пояснил Федоренко.

Он отметил, что совместно ударные беспилотники совместно с артиллерией отбивают атаки врага ночью на Бахмутском направлении.

«Удается отбивать атаки врага ночью, ликвидировать их резервы и поддерживать украинскую пехоту, совершающую ударно-штурмовые действия, — отметил командир роты. — Мы продавливаем врага на определенных отрезках и в скором времени вы увидите успехи на Бахмутском направлении в сводке Генштаба».