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Пять российских пушек за день уничтожила харьковская 92 ОШБр (видео)

Происшествия 17:51   16.09.2023
Оксана Горун
Пять российских пушек за день уничтожила харьковская 92 ОШБр (видео) Фото: скриншот

О массовой «демилитаризации» российских пушек Д-20 сообщил командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.

«За вчера (14 сентября — Ред.) на Бахмутском направлении роте ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко удалось поразить пять орудий Д-20 с помощью FPV-дронов. Д-20 – это прицепное орудие, которое противник оперативно устанавливает на огневой позиции и обстреливает наш передний край», — пояснил Федоренко.

Он отметил, что совместно ударные беспилотники совместно с артиллерией отбивают атаки врага ночью на Бахмутском направлении.

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«Удается отбивать атаки врага ночью, ликвидировать их резервы и поддерживать украинскую пехоту, совершающую ударно-штурмовые действия, — отметил командир роты. — Мы продавливаем врага на определенных отрезках и в скором времени вы увидите успехи на Бахмутском направлении в сводке Генштаба».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 17:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О массовой «демилитаризации» российских пушек Д-20 сообщил командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко".