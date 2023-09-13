САУ Акация за $1 млн уничтожили бойцы 92 ОШБр на Купянском направлении (видео)
На Купянском направлении «ахиллесовцы» уничтожили САУ 2с3 «Акация», которую россияне пытались замаскировать.
Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.
«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко дроном с ночной оптикой уничтожила самоходную артиллерийскую установку 2с3 «Акация» стоимостью $1 млн. Дальность поражения «Акации» до 20 км. Россияне пытались замаскировать ее, чтобы незаметно обстреливать украинские позиции. «Ахиллесовцы» уничтожили вражеские планы», — рассказал Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 18:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении «ахиллесовцы» уничтожили САУ 2с3 «Акация», которую россияне пытались замаскировать.".