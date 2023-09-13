САУ Акація за $1 млн знищили бійці 92 ОШБр на Куп’янському напрямку (відео)
На Куп’янському напрямку “ахіллесівці” знищили САУ 2с3 “Акація”, яку росіяни намагалися замаскувати.
Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОШБр Юрій Федоренко.
«Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка дроном з нічною оптикою знищила самохідну артилерійську установку 2с3 «Акація» вартістю $1 млн. Дальність ураження «Акації» до 20 км. Росіяни намагалися замаскувати її, щоб непомітно обстрілювати українські позиції. Натомість «ахіллесівці» знищили ворожі плани», – розповів Федоренко.
Підтримайте наш збір на 50 FPV-дронів:
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9Tmtu5ghik
Номер картки банки
5375 4112 0772 8440
Читайте також: Дві ворожі гармати вночі знищили на Харківському напрямку – Федоренко
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «САУ Акація за $1 млн знищили бійці 92 ОШБр на Куп’янському напрямку (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 18:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку “ахіллесівці” знищили САУ 2с3 “Акація”, яку росіяни намагалися замаскувати.".