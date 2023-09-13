САУ Акація за $1 млн знищили бійці 92 ОШБр на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку “ахіллесівці” знищили САУ 2с3 “Акація”, яку росіяни намагалися замаскувати.

Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОШБр Юрій Федоренко.

«Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка дроном з нічною оптикою знищила самохідну артилерійську установку 2с3 «Акація» вартістю $1 млн. Дальність ураження «Акації» до 20 км. Росіяни намагалися замаскувати її, щоб непомітно обстрілювати українські позиції. Натомість «ахіллесівці» знищили ворожі плани», – розповів Федоренко.

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