П’ять російських гармат за день знищила 92 харківська ОШБр (відео)
Про масову “демілітаризацію” російських гармат Д-20 повідомив командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр Юрій Федоренко.
“За вчора (14 вересня – Ред.) на Бахмутському напрямку роті ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка вдалося вразити 5 гармат Д-20 за допомогою FPV-дронів. Д-20 – це причепна гармата, яку противник оперативно встановлює на вогневій позиції та обстрілює наш передній край”, – пояснив Федоренко.
Він зазначив, що спільно ударні безпілотники разом з артилерією відбивають атаки ворога вночі на Бахмутському напрямку.
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“Вдається відбивати атаки ворога вночі, ліквідовувати їхні резерви та підтримувати українську піхоту, яка вчиняє ударно-штурмові дії, – зазначив командир роти. – Ми продавлюємо ворога на визначених відтинках і незабором ви побачите успіхи на Бахмутському напрямку у зведенні Генштабу”.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 17:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про масову “демілітаризацію” російських гармат Д-20 повідомив командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр Юрій Федоренко".