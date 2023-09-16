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П’ять російських гармат за день знищила 92 харківська ОШБр (відео)

Події 17:51   16.09.2023
Оксана Горун
П’ять російських гармат за день знищила 92 харківська ОШБр (відео)

Про масову “демілітаризацію” російських гармат Д-20 повідомив командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр Юрій Федоренко.

“За вчора (14 вересня – Ред.) на Бахмутському напрямку роті ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка вдалося вразити 5 гармат Д-20 за допомогою FPV-дронів. Д-20 – це причепна гармата, яку противник оперативно встановлює на вогневій позиції та обстрілює наш передній край”, – пояснив Федоренко.

Він зазначив, що спільно ударні безпілотники разом з артилерією відбивають атаки ворога вночі на Бахмутському напрямку.

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“Вдається відбивати атаки ворога вночі, ліквідовувати їхні резерви та підтримувати українську піхоту, яка вчиняє ударно-штурмові дії, – зазначив командир роти. – Ми продавлюємо ворога на визначених відтинках і незабором ви побачите успіхи на Бахмутському напрямку у зведенні Генштабу”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 17:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про масову “демілітаризацію” російських гармат Д-20 повідомив командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр Юрій Федоренко".