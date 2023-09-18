Харківські нацгвардійці знищили ворожих мінометників (відео)

Нацгвардійці з 3-ї бригади оперативного призначення “Спартан”, що дислокується в Харкові, успішно воюють на Запорізькому напрямку.

“На Запорізькому напрямку знищено мінометний розрахунок окупантів. Аеророзвідники 3-ї бригади оперативного призначення “Спартан” виявили позицію ворожого міномета та скорегували вогонь артилерії 44 окремої артилерійської бригади. Влучним пострілом було вражено міномет з подальшим розривом боєкомплекту“, — повідомили про роботу побратимів у пресслужбі Східного ОТО Нацгвардії України.