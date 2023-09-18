Харківські нацгвардійці знищили ворожих мінометників (відео)
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Нацгвардійці з 3-ї бригади оперативного призначення “Спартан”, що дислокується в Харкові, успішно воюють на Запорізькому напрямку.
“На Запорізькому напрямку знищено мінометний розрахунок окупантів. Аеророзвідники 3-ї бригади оперативного призначення “Спартан” виявили позицію ворожого міномета та скорегували вогонь артилерії 44 окремої артилерійської бригади. Влучним пострілом було вражено міномет з подальшим розривом боєкомплекту“, — повідомили про роботу побратимів у пресслужбі Східного ОТО Нацгвардії України.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацгвардійці з 3-ї бригади оперативного призначення “Спартан”, що дислокується в Харкові, успішно воюють на Запорізькому напрямку".