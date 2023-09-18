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В Харькове ночью произошел пожар: погиб мужчина

Происшествия 09:16   18.09.2023
Оксана Горун
В Харькове ночью произошел пожар: погиб мужчина

Пожар случился около полуночи в 16-этажке на Клочковской.

«Из-за собственной неосторожности с огнем на одном из пожаров погиб 55-летний мужчина. Событие произошло в 00:03 в квартире на 2-м этаже жилой 16-этажки по адресу: г. Харьков, ул. Клочковская, 199г. Там горели домашние принадлежности и диван на площади 5 кв. м. Тело погибшего во время тушения пожара обнаружили спасатели. В 00:25 пожар локализован, в 01:01 ликвидирован», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что в течение суток в регионе произошло восемь пожаров. Один из них — из-за боевых действий. В Купянске горел дом на площади 50 квадратных метров. Обломки снарядов повредили два соседних дома. Обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 09:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился около полуночи в 16-этажке на Клочковской".