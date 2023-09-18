Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под обстрелом был Волчанск. Пострадавших за сутки в области нет.
«Прошлой ночью, около полуночи, российские оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден дом и хозяйственное сооружение. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Он отметил, что в течение суток под вражеским огнем были населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.
«В с. Петропавловка Купянского района вражеским обстрелом поврежден грузовой кран. В с. Подолы поврежден частный жилой дом. В результате обстрела г. Купянск повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар», — перечислил Синегубов.
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Несмотря на разрушения, о пострадавших в течение суток гражданских на Харьковщине не сообщают.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под обстрелом был Волчанск. Пострадавших за сутки в области нет".