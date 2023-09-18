Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под обстрелом был Волчанск. Пострадавших за сутки в области нет.

«Прошлой ночью, около полуночи, российские оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден дом и хозяйственное сооружение. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что в течение суток под вражеским огнем были населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

«В с. Петропавловка Купянского района вражеским обстрелом поврежден грузовой кран. В с. Подолы поврежден частный жилой дом. В результате обстрела г. Купянск повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар», — перечислил Синегубов.

Несмотря на разрушения, о пострадавших в течение суток гражданских на Харьковщине не сообщают.