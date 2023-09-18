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Ворог бив по Харківщині вночі: Синєгубов повідомив подробиці

Події 08:05   18.09.2023
Оксана Горун
Ворог бив по Харківщині вночі: Синєгубов повідомив подробиці Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під обстрілом був Вовчанськ. Постраждалих за добу в області немає.

” Минулої ночі, близько опівночі, російські окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у  телеграмі.

Він зазначив, що протягом доби під ворожим вогнем були населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

У с. Петропавлівка Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран. У с. Подоли пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа“, – перерахував Синєгубов.

Читайте також:  ISW після звільнення Кліщіївки: критика ЗСУ була необґрунтованою

Попри руйнування, про постраждалих протягом доби цивільних на Харківщині не повідомляють.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 08:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під обстрілом був Вовчанськ. Постраждалих за добу в області немає".