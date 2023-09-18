Ворог бив по Харківщині вночі: Синєгубов повідомив подробиці
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під обстрілом був Вовчанськ. Постраждалих за добу в області немає.
” Минулої ночі, близько опівночі, російські окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він зазначив, що протягом доби під ворожим вогнем були населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.
“У с. Петропавлівка Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран. У с. Подоли пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа“, – перерахував Синєгубов.
Читайте також: ISW після звільнення Кліщіївки: критика ЗСУ була необґрунтованою
Попри руйнування, про постраждалих протягом доби цивільних на Харківщині не повідомляють.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог бив по Харківщині вночі: Синєгубов повідомив подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під обстрілом був Вовчанськ. Постраждалих за добу в області немає".