Ворог бив по Харківщині вночі: Синєгубов повідомив подробиці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під обстрілом був Вовчанськ. Постраждалих за добу в області немає.

” Минулої ночі, близько опівночі, російські окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що протягом доби під ворожим вогнем були населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

“У с. Петропавлівка Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран. У с. Подоли пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа“, – перерахував Синєгубов.

Попри руйнування, про постраждалих протягом доби цивільних на Харківщині не повідомляють.