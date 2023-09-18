У Харкові вночі сталася пожежа: загинув чоловік
Пожежа сталася близько півночі у 16-поверхівці на Клочківській.
“З причини власної необережності з вогнем на одній з пожеж загинув 55-річний чоловік. Подія трапилась о 00:03 у квартирі на 2-му поверсі житлової 16-типоверхівки за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 199 Г. Там горіли домашні речі та диван на площі 5 кв.м. Тіло загиблого під час гасіння пожежі виявили рятувальники. О 00:25 пожежа локалізована, о 01:01 ліквідована”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники зазначили, що протягом доби у регіоні сталося вісім пожеж. Одна з них – через бойові дії. У Куп’янську горів будинок на площі 50 квадратних метрів. Уламки снарядів пошкодили два сусідні будинки. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 09:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася близько півночі у 16-поверхівці на Клочківській".