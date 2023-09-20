Метеорологическая осень на Харьковщину еще не пришла — синоптики
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии отметили, что вторая декада сентября на Харьковщине — летняя по показателям, среднесуточная температура все еще превышает 15 градусов тепла. Осень задерживается.
«Переход к осеннему температурному режиму со среднесуточными температурами воздуха ниже +15°С еще не произошел. Метеорологическое лето продолжалось на всей территории Харьковской области», — отметили в гидрометцентре.
Синоптики предоставили информацию, актуальную для аграриев, — о состоянии почвы, влажности и всходах.
«На полях Харьковской области, где на протяжении декады выпали дожди, грунт был слабо и хорошо увлажненный, потому на отдельных площадях области, где проведен сев озимых на урожай 2024 года, отмечено прорастание зерна и всходы. Исключением была северо-восточная часть области, где дождей не было, распространялась и усиливалась почвенная засуха, в результате чего зерно озимой пшеницы не прорастает почти две декады», — проинформировали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном центре по гидрометеорологии отметили, что вторая декада сентября на Харьковщине — летняя по показателям, среднесуточная температура все еще превышает 15 градусов тепла. Осень задерживается".