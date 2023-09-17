Без дождей и днем тепло по-летнему. Прогноз погоды в Харьковской области
В Харьковской области на следующей неделе будет облачно, но без осадков, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
18 сентября
По области: Облачно.
Без осадков. Ночью и утром слабый туман. 🌫️
Ветер переменного направления 🔄, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха ночью 5 — 10° тепла, днем 21 — 26°.
По городу: Небольшая облачность.
Без осадков. Ночью и утром слабый туман. 🌫️
Ветер переменного направления 🔄, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха ночью 7 — 9° тепла, днем 23 — 25°.
19 сентября
Переменная облачность.
Без осадков. 🌤️
Ветер южный ⬆️, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 6 — 11° тепла, днем 22 — 27°.
20 сентября
Переменная облачность.
Без осадков. 🌤️
Ветер южный ⬆️, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 6 — 11° тепла, днем 22 — 27°.
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 15:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на следующей неделе будет облачно, но без осадков, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.".