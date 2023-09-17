Без дождей и днем тепло по-летнему. Прогноз погоды в Харьковской области

В Харьковской области на следующей неделе будет облачно, но без осадков, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

18 сентября

По области: Облачно.

Без осадков. Ночью и утром слабый туман. 🌫️

Ветер переменного направления 🔄, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха ночью 5 — 10° тепла, днем 21 — 26°.

По городу: Небольшая облачность.

Без осадков. Ночью и утром слабый туман. 🌫️

Ветер переменного направления 🔄, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха ночью 7 — 9° тепла, днем 23 — 25°.

19 сентября

Переменная облачность.

Без осадков. 🌤️

Ветер южный ⬆️, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 6 — 11° тепла, днем 22 — 27°.

20 сентября

Переменная облачность.

Без осадков. 🌤️

Ветер южный ⬆️, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 6 — 11° тепла, днем 22 — 27°.