Live
  • Вс 17.09.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Без дождей и днем тепло по-летнему. Прогноз погоды в Харьковской области

Общество 15:37   17.09.2023
Оксана Якушко
Без дождей и днем тепло по-летнему. Прогноз погоды в Харьковской области

В Харьковской области на следующей неделе будет облачно, но без осадков, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

18 сентября

По области: Облачно.
Без осадков. Ночью и утром слабый туман. 🌫️
Ветер переменного направления 🔄, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха ночью 5 — 10° тепла, днем 21 — 26°.

По городу: Небольшая облачность.
Без осадков. Ночью и утром слабый туман. 🌫️
Ветер переменного направления 🔄, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха ночью 7 — 9° тепла, днем 23 — 25°.

19 сентября

Переменная облачность.
Без осадков. 🌤️
Ветер южный ⬆️, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 6 — 11° тепла, днем 22 — 27°.

20 сентября

Переменная облачность.
Без осадков. 🌤️
Ветер южный ⬆️, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 6 — 11° тепла, днем 22 — 27°.

Читайте также: “Настоящая осень” в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне атаковали четырьмя ракетами С-300 Харьков ночью – Синегубов
Россияне атаковали четырьмя ракетами С-300 Харьков ночью – Синегубов
17.09.2023, 09:06
Низкое качество или недостаточная численность — ISW о войске РФ под Купянском
Низкое качество или недостаточная численность — ISW о войске РФ под Купянском
16.09.2023, 13:39
На Купянское направление рф бросила элитные бригады, дважды бежавшие от ВСУ
На Купянское направление рф бросила элитные бригады, дважды бежавшие от ВСУ
17.09.2023, 11:18
Без дождей и днем тепло по-летнему. Прогноз погоды в Харьковской области
Без дождей и днем тепло по-летнему. Прогноз погоды в Харьковской области
17.09.2023, 15:37
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
17.09.2023, 00:36
Фермеры из Харьковщины собственноручно разминировали поля, чтобы засадить их
Фермеры из Харьковщины собственноручно разминировали поля, чтобы засадить их
17.09.2023, 14:53

Новости по теме:

14:53
Фермеры из Харьковщины собственноручно разминировали поля, чтобы засадить их
12:13
На Купянском направлении россияне роют траншеи между мин и запускают FPV-дроны
22:00
«Настоящая осень» в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше
12:41
Синоптики предупредили о чрезвычайной опасности на Харьковщине до конца недели
19:02
Самолет рф сбросил бомбу у Кисловки на Купянском направлении — Генштаб ВСУ

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Без дождей и днем тепло по-летнему. Прогноз погоды в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 15:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на следующей неделе будет облачно, но без осадков, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.".