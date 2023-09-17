Без дощів і вдень тепло по-літньому. Прогноз погоди на Харківщині з понеділка
На Харківщині наступного тижня буде хмарно, але без опадів, повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
18 вересня
По області: Мінлива хмарність.🌤
Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. 🌫️
Вітер змінного напрямку 🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 5 – 10° тепла, вдень 21 – 26°.
По місту: Мінлива хмарність.🌤
Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. 🌫️
Вітер змінного напрямку 🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 7 – 9° тепла, вдень 23 – 25°.
19 вересня
Мінлива хмарність.
Без опадів. 🌤️
Вітер південний ⬆️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 6 – 11° тепла, вдень 22 – 27°.
20 вересня
Мінлива хмарність.
Без опадів. 🌤️
Вітер південний ⬆️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡вночі 6 – 11° тепла, вдень 22 – 27°.
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Ви читали новину: «Без дощів і вдень тепло по-літньому. Прогноз погоди на Харківщині з понеділка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 15:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині наступного тижня буде хмарно, але без опадів, повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.".