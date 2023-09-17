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Без дощів і вдень тепло по-літньому. Прогноз погоди на Харківщині з понеділка

Суспільство 15:37   17.09.2023
Оксана Якушко
Без дощів і вдень тепло по-літньому. Прогноз погоди на Харківщині з понеділка

На Харківщині наступного тижня буде хмарно, але без опадів, повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

18 вересня

По області: Мінлива хмарність.🌤

Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. 🌫️

Вітер змінного напрямку 🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 5 – 10° тепла, вдень 21 – 26°.

 

По місту: Мінлива хмарність.🌤

Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. 🌫️

Вітер змінного напрямку 🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 7 – 9° тепла, вдень 23 – 25°.

 

19 вересня 

Мінлива хмарність.

Без опадів. 🌤️

Вітер південний ⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 6 – 11° тепла, вдень 22 – 27°.

 

20 вересня 

Мінлива хмарність.

Без опадів. 🌤️

Вітер південний ⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡вночі 6 – 11° тепла, вдень 22 – 27°.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині наступного тижня буде хмарно, але без опадів, повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.".