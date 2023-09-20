Метеорологічна осінь на Харківщину ще не прийшла – синоптики
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології зазначили, що друга декада вересня на Харківщині – літня за показниками, середньодобова температура все ще перевищує 15 градусів тепла. Осінь затримується.
“Переходу до осіннього температурного режиму із середніми добовими температурами повітря нижче +15°С ще не відбулося. Метеорологічне літо тривало по всій території Харківської області”, – зазначили в гідрометцентрі.
Синоптики надали інформацію, актуальну для аграріїв, — щодо стану ґрунту, вологості та сходів.
“На полях Харківської області, де протягом декади випали дощі, ґрунт був слабко й добре зволожений, тому на окремих площах області, де проведена сівба озимини під урожай 2024 року, відмічено проростання зерна та сходи. Винятком була північно-східна частина області, де дощів не було, поширювалася та посилювалася ґрунтова посуха, внаслідок чого зерно озимої пшениці не проростає майже дві декади”, — поінформували у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Читайте також: Без дощів і вдень тепло по-літньому. Прогноз погоди на Харківщині з понеділка
Новини за темою:
Ви читали новину: «Метеорологічна осінь на Харківщину ще не прийшла – синоптики»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології зазначили, що друга декада вересня на Харківщині – літня за показниками, середньодобова температура все ще перевищує 15 градусів тепла. Осінь затримується".