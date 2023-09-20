Метеорологічна осінь на Харківщину ще не прийшла – синоптики

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології зазначили, що друга декада вересня на Харківщині – літня за показниками, середньодобова температура все ще перевищує 15 градусів тепла. Осінь затримується.

“Переходу до осіннього температурного режиму із середніми добовими температурами повітря нижче +15°С ще не відбулося. Метеорологічне літо тривало по всій території Харківської області”, – зазначили в гідрометцентрі.

Синоптики надали інформацію, актуальну для аграріїв, — щодо стану ґрунту, вологості та сходів.

“На полях Харківської області, де протягом декади випали дощі, ґрунт був слабко й добре зволожений, тому на окремих площах області, де проведена сівба озимини під урожай 2024 року, відмічено проростання зерна та сходи. Винятком була північно-східна частина області, де дощів не було, поширювалася та посилювалася ґрунтова посуха, внаслідок чого зерно озимої пшениці не проростає майже дві декади”, — поінформували у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.