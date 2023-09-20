В районе Балаклеи на Харьковщине могут греметь взрывы
В Харьковской области проводится разминирование: 20 сентября саперы работают в городе Балаклея.
«С 11:00 до 11:15 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в городе Балаклея», — сообщили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области проводится разминирование: 20 сентября саперы работают в городе Балаклея.".