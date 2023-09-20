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В районе Балаклеи на Харьковщине могут греметь взрывы

Общество 11:12   20.09.2023
Виктория Яковенко
В районе Балаклеи на Харьковщине могут греметь взрывы

В Харьковской области проводится разминирование: 20 сентября саперы работают в городе Балаклея.

«С 11:00 до 11:15 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в городе Балаклея», — сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 11:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области проводится разминирование: 20 сентября саперы работают в городе Балаклея.".