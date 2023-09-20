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У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи

Суспільство 11:12   20.09.2023
Вікторія Яковенко
У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи

На Харківщині проводиться розмінування: 20 вересня сапери працюють в місті Балаклія.

«З 11:00 до 11:15 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у місті Балаклія», – повідомили в ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 11:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині проводиться розмінування: 20 вересня сапери працюють в місті Балаклія.".