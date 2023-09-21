На Харьковщине сбили «Искандер» и две ракеты Х-101/555
Фото: Генштаб ВСУ
Во время массированной ракетной атаки по территории Украины три ракеты сбили на Харьковщине.
«Утром в зоне ответственности Воздушного командования «Схід» в Харьковской области уничтожены три крылатые ракеты противника: две типа Х-101/555 и один «Искандер-К», — сообщили на странице ВК «Схід» в facebook.
В целом над территорией Украины, по данным ВС ВСУ, сбили 36 ракет.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время массированной ракетной атаки по территории Украины три ракеты сбили на Харьковщине".