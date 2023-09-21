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На Харьковщине сбили «Искандер» и две ракеты Х-101/555

Происшествия 10:00   21.09.2023
Оксана Горун
На Харьковщине сбили «Искандер» и две ракеты Х-101/555 Фото: Генштаб ВСУ

Во время массированной ракетной атаки по территории Украины три ракеты сбили на Харьковщине.

«Утром в зоне ответственности Воздушного командования «Схід» в Харьковской области уничтожены три крылатые ракеты противника: две типа Х-101/555 и один «Искандер-К», — сообщили на странице ВК «Схід» в facebook.

В целом над территорией Украины, по данным ВС ВСУ, сбили 36 ракет.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 10:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время массированной ракетной атаки по территории Украины три ракеты сбили на Харьковщине".