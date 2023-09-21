На Харьковщине сбили «Искандер» и две ракеты Х-101/555

Во время массированной ракетной атаки по территории Украины три ракеты сбили на Харьковщине.

«Утром в зоне ответственности Воздушного командования «Схід» в Харьковской области уничтожены три крылатые ракеты противника: две типа Х-101/555 и один «Искандер-К», — сообщили на странице ВК «Схід» в facebook.

В целом над территорией Украины, по данным ВС ВСУ, сбили 36 ракет.