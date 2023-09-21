На Харківщині збили “Іскандер” та дві ракети Х-101/555

Під час масованої ракетної атаки територією України три ракети збили на Харківщині.

“Вранці в зоні відповідальності Повітряного командування “Схід” в Харківській області знищено три крилаті ракети противника: дві типу Х-101/555 та один “Іскандер-К”, – повідомили на сторінці ПК “Схід” у фейсбуці.

Загалом над територією України, за даними ПС ЗСУ, збили 36 ракет.