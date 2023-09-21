На Харківщині збили “Іскандер” та дві ракети Х-101/555
Під час масованої ракетної атаки територією України три ракети збили на Харківщині.
“Вранці в зоні відповідальності Повітряного командування “Схід” в Харківській області знищено три крилаті ракети противника: дві типу Х-101/555 та один “Іскандер-К”, – повідомили на сторінці ПК “Схід” у фейсбуці.
Загалом над територією України, за даними ПС ЗСУ, збили 36 ракет.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час масованої ракетної атаки територією України три ракети збили на Харківщині".