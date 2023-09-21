Live
  • Чт 21.09.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.14
    • 🟢

На Харківщині збили “Іскандер” та дві ракети Х-101/555

Події 10:00   21.09.2023
Оксана Горун
На Харківщині збили “Іскандер” та дві ракети Х-101/555

Під час масованої ракетної атаки територією України три ракети збили на Харківщині.

“Вранці в зоні відповідальності Повітряного командування “Схід” в Харківській області знищено три крилаті ракети противника: дві типу Х-101/555 та один “Іскандер-К”, – повідомили на сторінці ПК “Схід” у фейсбуці.

Загалом над територією України, за даними ПС ЗСУ, збили 36 ракет.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Шість ракет по Харкову: Синєгубов сказав, куди прилетіло, що з постраждалими
Шість ракет по Харкову: Синєгубов сказав, куди прилетіло, що з постраждалими
21.09.2023, 08:46
Харків’янин продав неіснуючі сонячні батареї за 5 тис. грн – поліція
Харків’янин продав неіснуючі сонячні батареї за 5 тис. грн – поліція
21.09.2023, 11:15
Наслідки ракетної атаки у Харкові, Києві, Рівному, Черкасах, на Львівщині
Наслідки ракетної атаки у Харкові, Києві, Рівному, Черкасах, на Львівщині
21.09.2023, 07:49
Пожежу після ракетного удару по Харкову гасять 45 рятувальників (фото)
Пожежу після ракетного удару по Харкову гасять 45 рятувальників (фото)
21.09.2023, 10:49
Терехов про “наступ на Харків”: “Не треба панікувати”
Терехов про “наступ на Харків”: “Не треба панікувати”
21.09.2023, 10:17
На Лимано-Куп’янському напрямку РФ зберігає найбільшу концентрацію сил – ЗСУ
На Лимано-Куп’янському напрямку РФ зберігає найбільшу концентрацію сил – ЗСУ
21.09.2023, 10:34

Новини за темою:

09:54
Над Україною збили 36 ракет – Повітряні сили ЗСУ
05:58
У Харкові вже кілька вибухів – Терехов
23:40
Армія РФ вдарила по виробничій зоні в Холодногірському районі – Терехов
23:11
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомляє, що ворог б’є ракетами по центру
08:38
ППО збила всі 17 ракет, якими атакували Україну вночі (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині збили “Іскандер” та дві ракети Х-101/555»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 10:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час масованої ракетної атаки територією України три ракети збили на Харківщині".