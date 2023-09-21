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Над Україною збили 36 ракет – Повітряні сили ЗСУ

Події 09:54   21.09.2023
Оксана Горун
Над Україною збили 36 ракет – Повітряні сили ЗСУ

У ЗСУ підбили підсумки масованої ракетної атаки армії РФ територією країни. Усього ворог запустив 43 крилаті ракети та шість С-300 – по Харкову.

Уночі 21 вересня 2023 року близько 3.40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95МС з району західніше Енгельса. Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет”, – поінформувало командування Повітряних сил ЗСУ.

Також там зазначили, що близько шостої ранку армія РФ вдарила зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Наслідки цього удару вже показала пресслужба Харківської обласної прокуратури. Є руйнування, троє людей поранені.

Читайте також:  Наслідки ракетної атаки у Харкові, Києві, Рівному, Черкасах, на Львівщині

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ЗСУ підбили підсумки масованої ракетної атаки армії РФ територією країни. Усього ворог запустив 43 крилаті ракети та шість С-300 – по Харкову".