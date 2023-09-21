Над Украиной сбили 36 ракет — Воздушные силы ВСУ
В ВСУ подвели итоги массированной ракетной атаки армии РФ по территории страны. Всего враг запустил 43 крылатые ракеты и шесть С-300 — по Харькову.
«Ночью 21 сентября 2023 около 3:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95МС из района западнее Энгельса. Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет», — проинформировало командование ВС ВСУ.
Также там отметили, что около шести утра армия РФ ударила зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Последствия этого удара уже показала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Есть разрушения, три человека ранены.
Читайте также: Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Над Украиной сбили 36 ракет — Воздушные силы ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 09:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ВСУ подвели итоги массированной ракетной атаки армии РФ по территории страны. Всего враг запустил 43 крылатые ракеты и шесть С-300 — по Харькову".