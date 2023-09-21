Над Украиной сбили 36 ракет — Воздушные силы ВСУ

В ВСУ подвели итоги массированной ракетной атаки армии РФ по территории страны. Всего враг запустил 43 крылатые ракеты и шесть С-300 — по Харькову.

«Ночью 21 сентября 2023 около 3:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95МС из района западнее Энгельса. Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет», — проинформировало командование ВС ВСУ.

Также там отметили, что около шести утра армия РФ ударила зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Последствия этого удара уже показала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Есть разрушения, три человека ранены.