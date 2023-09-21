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Над Украиной сбили 36 ракет — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 09:54   21.09.2023
Оксана Горун
Над Украиной сбили 36 ракет — Воздушные силы ВСУ

В ВСУ подвели итоги массированной ракетной атаки армии РФ по территории страны. Всего враг запустил 43 крылатые ракеты и шесть С-300 — по Харькову.

«Ночью 21 сентября 2023 около 3:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95МС из района западнее Энгельса. Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет», — проинформировало командование ВС ВСУ.

Также там отметили, что около шести утра армия РФ ударила зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Последствия этого удара уже показала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Есть разрушения, три человека ранены.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 09:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ВСУ подвели итоги массированной ракетной атаки армии РФ по территории страны. Всего враг запустил 43 крылатые ракеты и шесть С-300 — по Харькову".