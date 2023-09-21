Под ударами российской авиации были районы трех сел Харьковщины — Генштаб
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районе села Берестовое Купянского района, а также возле сел Копанки и Шийковка Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Графское, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора на Слобожанском направлении и Двуречной, Синьковки, Ивановки, Кисловки, Купянска-Узлового и Ковшаровки — на Купянском.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло более 20 боевых столкновений.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 19:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районе села Берестовое Купянского района, а также возле сел Копанки и Шийковка Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".