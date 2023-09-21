Під ударами російської авіації були райони трьох сіл Харківщини – Генштаб

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районі села Берестове Куп’янського району, а також біля сіл Копанки та Шийківка Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Графське, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Слобожанському напрямку та Дворічної, Синьківки, Іванівки, Кислівки, Куп’янська-Вузлового і Ківшарівки – на Куп’янському.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.