Під ударами російської авіації були райони трьох сіл Харківщини – Генштаб
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районі села Берестове Куп’янського району, а також біля сіл Копанки та Шийківка Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Графське, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Слобожанському напрямку та Дворічної, Синьківки, Іванівки, Кислівки, Куп’янська-Вузлового і Ківшарівки – на Куп’янському.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 19:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районі села Берестове Куп’янського району, а також біля сіл Копанки та Шийківка Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".