Украина ударила ракетами Нептун по аэродрому Саки в Крыму, повредила самолеты
СБУ и ВМС атаковали ракетами военный аэродром Саки в оккупированном Крыму в ночь на четверг, 21 сентября, сообщает NV со ссылкой на собственные источники в СБУ.
На аэродроме в Саках было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ЗРПК Панцирь.
Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак и в качестве боевого ударного дрона.
Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты Нептун.
«Интересно, что даже русские Telegram каналы подтверждают серьезные разрушения и потери — пишут о не менее 30 погибших военных», — сказал собеседник NV.
В СБУ уверяют, что с каждым днем «бавовны» в Крыму будет все больше — оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 13:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ и ВМС атаковали ракетами военный аэродром Саки в оккупированном Крыму в ночь на четверг, 21 сентября, сообщает NV со ссылкой на собственные источники в СБУ.".