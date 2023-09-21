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Украина ударила ракетами Нептун по аэродрому Саки в Крыму, повредила самолеты

Мир 13:56   21.09.2023
Оксана Якушко
Украина ударила ракетами Нептун по аэродрому Саки в Крыму, повредила самолеты

СБУ и ВМС атаковали ракетами военный аэродром Саки в оккупированном Крыму в ночь на четверг, 21 сентября, сообщает NV со ссылкой на собственные источники в СБУ.

На аэродроме в Саках было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ЗРПК Панцирь.

Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак и в качестве боевого ударного дрона.

Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты Нептун.

«Интересно, что даже русские Telegram каналы подтверждают серьезные разрушения и потери — пишут о не менее 30 погибших военных», — сказал собеседник NV.

В СБУ уверяют, что с каждым днем ​​«бавовны» в Крыму будет все больше — оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 13:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ и ВМС атаковали ракетами военный аэродром Саки в оккупированном Крыму в ночь на четверг, 21 сентября, сообщает NV со ссылкой на собственные источники в СБУ.".