Україна вдарила ракетами Нептун по аеродрому Саки в Криму, пошкодила літаки

СБУ та ВМС атакували ракетами військовий аеродром Саки в окупованому Криму в ніч проти четверга, 21 вересня, повідомляє NV з посиланням на власні джерела в СБУ.

На летовищі в Саках було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ЗРПК Панцир. Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети Нептун.

«Цікаво, що навіть русняві Telegram канали підтверджують серйозні руйнування та втрати — пишуть про не менше 30 загиблих військових», — сказав співрозмовник NV.

В СБУ запевняють, що із кожним днем «бавовна» в Криму буде квітнути все більше — окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.