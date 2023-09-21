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Україна вдарила ракетами Нептун по аеродрому Саки в Криму, пошкодила літаки

Події 13:56   21.09.2023
Оксана Якушко
Україна вдарила ракетами Нептун по аеродрому Саки в Криму, пошкодила літаки

СБУ та ВМС атакували ракетами військовий аеродром Саки в окупованому Криму в ніч проти четверга, 21 вересня, повідомляє NV з посиланням на власні джерела в СБУ.

На летовищі в Саках було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ЗРПК Панцир. Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

 

Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети Нептун.

 

«Цікаво, що навіть русняві Telegram канали підтверджують серйозні руйнування та втрати — пишуть про не менше 30 загиблих військових», — сказав співрозмовник NV.

 

В СБУ запевняють, що із кожним днем «бавовна» в Криму буде квітнути все більше — окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.

 

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 13:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ та ВМС атакували ракетами військовий аеродром Саки в окупованому Криму в ніч проти четверга, 21 вересня, повідомляє NV з посиланням на власні джерела в СБУ.".