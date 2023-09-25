В Харькове горел частный дом: огонь тушили около трех часов (фото)

25 сентября в 05:15 произошел пожар в Киевском районе Харькова. Горел частный дом.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, к моменту прибытия первого подразделения спасателей огонь успел распространиться на площадь 130 кв.м. Кровля дома горела почти вся.

В 06:10 — огонь локализовали, в 08:38 — полностью ликвидировали.

Причина возникновения возгорания устанавливается, отметили в ГСЧС.