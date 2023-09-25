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В Харькове горел частный дом: огонь тушили около трех часов (фото)

Общество 13:23   25.09.2023
Виктория Яковенко
В Харькове горел частный дом: огонь тушили около трех часов (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

25 сентября в 05:15 произошел пожар в Киевском районе Харькова. Горел частный дом.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, к моменту прибытия первого подразделения спасателей огонь успел распространиться на площадь 130 кв.м. Кровля дома горела почти вся.

В 06:10 — огонь локализовали, в 08:38 — полностью ликвидировали.

Причина возникновения возгорания устанавливается, отметили в ГСЧС.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 13:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 сентября в 05:15 произошел пожар в Киевском районе Харькова. Горел частный дом.".