В Харькове горел частный дом: огонь тушили около трех часов (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
25 сентября в 05:15 произошел пожар в Киевском районе Харькова. Горел частный дом.
Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, к моменту прибытия первого подразделения спасателей огонь успел распространиться на площадь 130 кв.м. Кровля дома горела почти вся.
В 06:10 — огонь локализовали, в 08:38 — полностью ликвидировали.
Причина возникновения возгорания устанавливается, отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 сентября в 05:15 произошел пожар в Киевском районе Харькова. Горел частный дом.".