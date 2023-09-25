У Харкові горів приватний будинок: вогонь гасили близько трьох годин (фото)

25 вересня о 05:15 сталася пожежа у Київському районі Харкова. Горів приватний будинок.

Як розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області, на момент прибуття першого підрозділу рятувальників вогонь встиг розповсюдитись на площу 130 кв.м. Покрівля будинку горіла майже вся.

О 06:10 вогонь локалізували, о 08:38 – повністю ліквідували.

Причина виникнення загоряння встановлюється, зазначили в ДСНС.