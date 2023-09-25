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У Харкові горів приватний будинок: вогонь гасили близько трьох годин (фото)

Суспільство 13:23   25.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові горів приватний будинок: вогонь гасили близько трьох годин (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

25 вересня о 05:15 сталася пожежа у Київському районі Харкова. Горів приватний будинок.

Як розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області, на момент прибуття першого підрозділу рятувальників вогонь встиг розповсюдитись на площу 130 кв.м. Покрівля будинку горіла майже вся.

О 06:10 вогонь локалізували, о 08:38 – повністю ліквідували.

Причина виникнення загоряння встановлюється, зазначили в ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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