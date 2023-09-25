У Харкові горів приватний будинок: вогонь гасили близько трьох годин (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
25 вересня о 05:15 сталася пожежа у Київському районі Харкова. Горів приватний будинок.
Як розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області, на момент прибуття першого підрозділу рятувальників вогонь встиг розповсюдитись на площу 130 кв.м. Покрівля будинку горіла майже вся.
О 06:10 вогонь локалізували, о 08:38 – повністю ліквідували.
Причина виникнення загоряння встановлюється, зазначили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 13:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 вересня о 05:15 сталася пожежа у Київському районі Харкова. Горів приватний будинок.".