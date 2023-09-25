Необережно покурив: у пожежі на Харківщині загинув чоловік
71-річний чоловік загинув через власну необережність у селищі Донець Ізюмського району.
“З причини власної необережності під час паління на одній з пожеж загинув 71-річний чоловік. Подія трапилась об 11:16 у селищі Донець Донецької громади. На момент прибуття рятувальників горіла квартира на третьому поверсі житлової триповерхівки”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Коли рятувальники гасили вогонь, вони виявили у вогнищі пожежі тіло загиблого. Пожежа охопила площу 30 квадратних метрів.
“На місці події працювали вогнеборці 42-ї і 23-ї ДПРЧ, а також місцевої пожежної команди селища Андріївка. Загалом 13 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. Об 11:55 вогонь вдалось локалізувати, о 12:32 – повністю ліквідувати”, – поінформували в ДСНС.
Читайте також: Харків у диму: у соцмережах постять фото та відео, екологи повідомляють про небезпеку
Загалом за добу на Харківщині сталося 45 пожеж, сім із них спровокувала обстрілами окупаційна армія РФ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Необережно покурив: у пожежі на Харківщині загинув чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "71-річний чоловік загинув через власну необережність у селищі Донець Ізюмського району".