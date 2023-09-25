Необережно покурив: у пожежі на Харківщині загинув чоловік

71-річний чоловік загинув через власну необережність у селищі Донець Ізюмського району.

“З причини власної необережності під час паління на одній з пожеж загинув 71-річний чоловік. Подія трапилась об 11:16 у селищі Донець Донецької громади. На момент прибуття рятувальників горіла квартира на третьому поверсі житлової триповерхівки”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли рятувальники гасили вогонь, вони виявили у вогнищі пожежі тіло загиблого. Пожежа охопила площу 30 квадратних метрів.

“На місці події працювали вогнеборці 42-ї і 23-ї ДПРЧ, а також місцевої пожежної команди селища Андріївка. Загалом 13 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. Об 11:55 вогонь вдалось локалізувати, о 12:32 – повністю ліквідувати”, – поінформували в ДСНС.

Загалом за добу на Харківщині сталося 45 пожеж, сім із них спровокувала обстрілами окупаційна армія РФ.